İbrahim Kahveci: Dövizler yetmedi, Putin bir de doğalgazda veresiye defteri açacak

Belki de demokratik son seçimleri yapacağız. Gerçi şu an bile ne kadar demokrasimiz işliyor ki… Bunları yazıyorum diye demokrasi mi var sanıyorsunuz.

Asıl mesele ekonomi… Bugün seçime kilitlenmiş durumda olan bir yönetim var karşımızda. Döviz ihtiyacını bile Putin’in açtığı kredilerle karşılamak durumunda. Hani 37 askerimizi şehit ettikten sonra kapısında bekletildiğimiz Putin…

Öyle ki, yolladığı dövizler yetmiyormuş gibi bir de doğalgaz ithalatında veresiye defterini açacak… Bakkal amca yerine Putin Amca geliyor.

Ne zaman ödenecek bu doğalgaz parası: 2024… Yani seçimden hemen sonra.

İbrahim Kahveci’nin yazısı