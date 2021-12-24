İbrahim Kahveci: Dövize endeksli TL mevduatı ile uzun süre gidemeyiz

Madem sağlam bir insanı hasta ettik.

Madem hasta ettiğimiz insanı bayılttık.

O zaman tedavi edelim bari.

Bu süre bizim için çok önemli. Dövize Endeksli TL Mevduatı ile uzun süre gidemeyiz. Bu politika sadece geçici uygulanabilir.

Bu süre zarfında realiteden kopmayacak politikalar uygulamamız gerekiyor.

Bakın Putin bile bizi örnek gösterdi. Öyle güzel şeylerden değil, “faiz indirseydik Türkiye gibi olurduk” dedi. Rusya cari fazlası olan ve rezervi güçlü bir ülke. Biz neye güvenerek bu sarsıntıya yol açtık?

Hiç mi ders almayacağız? Ülkemizi inatlaşarak mı idare edeceğiz?

Lütfen bayılttığımız hastayı tedavi edelim: Aksi halde işimiz çok fena olacak. Şimdiden belirtmek isterim.

İbrahim Kahveci’nin yazısı