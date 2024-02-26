İbrahim Kahveci: Dolara değil evladınızın geleceğine bakın

Durum çok ama çok ciddi. Fecaat ötesi bir yıkım yaşıyoruz. İçten içe yıkım bu.

Şimdi herkesin merakı şu: Seçimden sonra dolar yükselir mi? Ekonomi kamuoyundaki ise konumuz şu: “Bu şartlarda enflasyon düşer mi?”

Ne enflasyon, ne dolar, ne de diğer finansal dengeler; bütün bunlar benim için ikincil derece konular.

Bizim asıl meselemiz daha derin daha yapısal konular. Mesela;

Türkiye’de teknoloji durdu

Türkiye’de eğitim ve bilim bitti

Türkiye’de değerli üretim kalmadı

Türkiye’de refah üretilmiyor

Türkiye’de nüfus bile üretilmiyor.

Bakınız, herkes doların geleceğini soruyor ama kimse evladının geleceğini sormuyor.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez babalar evlatlarından daha refah içinde. Çünkü evlatlarımıza yıkım içinde bir Türkiye bırakıyoruz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı