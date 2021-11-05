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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Devlet iki alırken bir veriyor

Biliyorsunuz ki genel olarak maaşlar özel sektörde olsun kamuda olsun enflasyona göre belirleniyor.

TÜİK bir tarafta raf fiyatlarını açıklıyor, diğer tarafta da üretici fiyatlarını ilan ediyor. Raf fiyatları bizlerin, yani tüketicilerin satın aldığı ürün fiyatlarıdır. Ya da ücretlilerin maaşlarına gösterge olan rakamlardır.


Üretici fiyatları da devletin alacağı vergilere emsal teşkil eden göstergedir.

Dün verdik bunu: TÜFE ortalama %17 ama ÜFE ortalama %36

Devlet 2 alırken 1 veriyor.

Adil mi? Yani verginiz alacağınız maaş zammının iki katı oranda artacak; iyi mi?

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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