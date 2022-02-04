İbrahim Kahveci: Dediklerinin tam tersi yaşanıyor

“Faiz sebep-enflasyon sonuç” dediler ve tam dedikleri gibi oldu. Merkez Bankası faiz indirdikçe enflasyon yükseldi. Kısaca dediklerinin tam tersi yaşanıyor.

İyi ama aynı zamanda faizi indiriyoruz derken piyasada faizleri de yükseldi.

Çünkü kur arttı…

Şimdi anladılar ki, meğerse döviz sebep-enflasyon sonuçmuş. O nedenle tüm güçlerini-bilgilerini-enerjilerini dövizi durdurmaya harcıyorlar.

Bu uğurda TL hesaplarına bile döviz garantisi verdiler.

Bu uğurda 40 yıl sonra yeniden işçi dövizlerine Merkez Bankası talip oldu.

Kısaca döviz çıkmasın diye bu sefer de kredileri kesmeye başladılar.

İbrahim Kahveci’nin yazısı