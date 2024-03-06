İbrahim Kahveci: Cehalet, sefalet, felaket

Bana AK Parti Türkiye’sini özetle derseniz en kısa şekilde bu üç kelime ile özetlerim.

Müthiş bir edebiyat yeteneği ile vatandaşa gerçekler hiçbir şekilde anlatılmıyor. Lakin vatandaş da artık ihtiyaç yerine şovlara daha çok önem veriyor.

Durum maalesef bu.

Ülkeden beyin göçü hızla sürerken ülkeye vasıfsız ve savaşçı nitelikte eğitimsiz bir göç alınıyor. Maalesef ki bunlar bizden de değiller: Yani ne Uygurlar, ne Türkmenler ne de Özbekler.

Türkiye Yüzyılı aslında Türkiye’yi Türksüzleştirme projesi.

Yapısal çöküş yaşayan ülkemiz maalesef cehalet içinde sefalet yaşıyor ama aslında büyük felakete doğru koşar adım ilerliyor. Ve birileri de bunu milliyetçilik ve din adına Ülkeyi kurtarmak olarak sanıyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı