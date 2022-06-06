İbrahim Kahveci: Çalışan kesimin ortalama geliri yüzde 30 geriledi

Bugün çalışan kesimin ortalama geliri net olarak %30,6 geriledi.

GSYH verilerine göre 2016 yılında çalışan başına düşen ücret geliri 2.556TL’den 2022 yılında 7.487TL’ye gelmiş. Oysa olması gereken tutar 9.779 TL. Yani ortalama ücrete göre söylüyorum 6-8 bin lira maaş alıyorsanız aslında 8-10 bin lira almalıydınız. Gitti 2 bin liranız.

Tabi bu hesapları TÜİK’in resmi enflasyonuna göre yapıyoruz.

Kaybettiğiniz 2 bin lira maaşınız nereye mi gitti? Patronlara… ISO-500 verileri gösteriyor ki; 2021 yılında ücretler yüzde 33 artarken karlar yüzde 150 artış göstermiş. Ama ben ekleyeyim: Asıl kar artışı 2022 yılında yaşanıyor: Ve asıl ücret baskısı da yine bu yıl yaşanıyor. Halka açık şirketlerin faaliyet karlılığının yılın ilk çeyreğinde yüzde 300’den fazla arttığını şimdiden not düşelim.

Kısaca bütün sistem fakirlik üzerine kurulmuş durumda. Hem kamuda hem de özel sektörde fakirden alıp zengine veren bir politik ortaklık yaşanıyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı