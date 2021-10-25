İbrahim Kahveci: Bu kadar yanlış karar bilinçsizce alınabilir mi?

Çok stratejik yerli ve milli hamleler yaptık.

Millete yerli milli satarken işlemler ABD doları, Avrupa avrosu oldu.

İyi ama tam da bu dönemde bütün dünyanın bildiği ve herkesin söylediği Çin’e karşı “YENİ FIRSAT ÜLKE” kim… Tabii ki TÜRKİYE.

Kendi elimizle kendi fırsat ülke konumumuzu en büyük rakibimiz Çin’e vermek için canla başla çalışan kim: TÜRKİYE.

Ne kadar YERLİ-MİLLİ değil mi?

Bugün ülkemizde Hazine garantili müteahhitler 84 milyonu esir almış gibi oldu. Evlatlarımız bile onlara çalışacak.

Bunlar elbette bir strateji.

Nasıl bir strateji? derseniz hemen söyleyelim: 84 milyonun faydasına ve ülkesinin lehine değil.

Büyük bir strateji uygulanıyor ama hepsi yanlış yaptık mantığı ile… O zaman sormak lazım: Bu kadar yanlış karar bilinçsizce alınabilir mi? Bence asıl büyük strateji burada yatıyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı