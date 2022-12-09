İbrahim Kahveci: Bu felaket ama felaket ötesi bir şey

Bakınız ekonomi çökünce millet çocuk yapamaz oldu. Bir ülkenin kendi nüfusunu koruması için aile başına en az 2,1 çocuk gerekiyor.

Biz bu rakamı en son 2014’de gördük.

Devamında ekonomi çökünce aile başına çocuk sayısı 1,70’e geriledi.

Bu felaket ama felaket ötesi bir şey.

Türkiye’nin ileriki yıllarda nüfusu gerileyecek. Bu açık ve net.

Batı ve Karadeniz bölgelerinde aile başına çocuk sayısı 1,50’nin bile altına düştü.

Bu daha da büyük felaket.

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Bir de tutmuşlar aileyi koruyacaklarmış.

Önce ekmeğini-yemeğini ve insanca bir yaşamı ver. Sonra o aileler evlat sahibi olabilsin ve evlatlarına bakabilsin.

İbrahim Kahveci’nin yazısı