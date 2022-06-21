İbrahim Kahveci: Böyle bir politikayı kim neden uygular?

En fazla oy veren kesim ama en fazla ihmal edilen kesim de aynı…

Dar gelirlilerin satın aldığı temel ürünlerin fiyatı hızla arttı (%90). Oysa bu kesimin gelirleri de yüzde 30 gibi bir gerileme yaşadı. Ama bir de bunların yanına yine bu kesimin tasarruf gelirleri de yüzde 64 gibi bir oranda reel kayıp yaşadı.

Acaba böyle bir politikayı kim neden uygular?

Sizce bir ülkede özellikle dar gelirlileri hedef alan böyle bir politika hangi amaçla uygulanır? Veya bu politikayı uygulayanların hiç acıması yok mudur?

İbrahim Kahveci’nin yazısı