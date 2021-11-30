İbrahim Kahveci: Biz artık yeni bir ekonomi kitabı yazıyoruz

Aslında ne olduğunu söyleyeyim: Fiyatlar artıyor ama enflasyon o derece artmıyormuş. Sizlere-bizlere ise maaş zammında ürün fiyatlarındaki artışa değil, enflasyona bakılarak zam veriliyor.

İyi ama diyeceksiniz ki, enflasyon zaten fiyat artışı demek değil mi?

O eskidendi. Biz artık yeni bir ekonomi kitabı yazıyoruz ya. İşte o kitapta fiyat artışı başka enflasyon başka oluyor.

Bu sayede ücretlerinizden ciddi bir kayıp yaşamış olmak sizi hiç üzmesin. Ülkemiz için yeni kitaba göre zamlar alınıyor ve fiyat artışlarından etkilensek bile enflasyondan etkilenmiyoruz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı