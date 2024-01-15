İbrahim Kahveci: Bir taraf milyarlarca dolarla oynuyor, diğer taraf sefalet içinde ülkeyi savunuyor

Şehit evlerinin hali ortada demiştik.

Ama bütçe Hazine garantili müteahhitlere akıyor.

Osmangazi Köprüsü 1,2 milyar dolar ama Hazine garantisi 15-20 milyar dolar. (ABD doları enflasyonu ile sürekli artıyor)

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ihaleye göre 19 Eylül 2023’de devlete geçmeliydi. Ama hala Hazine garantili müteahhit sadece köprü kısmından yılda en az 825 milyon dolar almaya devam ediyor.

4-6 yıl daha uzatılmış. Ne karşılığı ve/veya hangi ihale sonrası?

Çanakkale Köprüsü’ne verilen garanti ile geçen araç sayısı arasında uçurum var. Zafer Havalimanı nerede ise bomboş. Ve diğer havalimanları… Adeta sadece müteahhitler kazansın diye yapılmış ihaleler.

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128 milyar dolar satılırken “yapmayın, etmeyin, ülkeyi esir ediyorsunuz” diye karşı çıkarken bizler, şimdi anladınız mı işin Milli Güvenlik boyutunda ülkenin getirildiği durumu.

Zamanında bol keseden verilen garantilerin durumunu da Şehit evlerinde görüyoruz.

Bir taraf milyarlarca dolarla oynuyor, diğer taraf sefalet içinde ülkeyi savunuyor.

Ama edebiyat bol.

İbrahim Kahveci’nin yazısı