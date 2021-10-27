İbrahim Kahveci: Bir şişiyoruz, bir patlıyoruz

Sermayenin betona yönlendirildiği düşük faizde fabrika yatırımları artmazken, yüksek faizde fabrika yatırımları artmıştır.

O zaman mesele sermayenin kullanım verimliliğidir.

Düşük faiz sermaye verimsizliğine yol açarken, yüksek faiz tersi etki göstermiştir.

Sanırım biraz düşünmemiz gereken bir veri seti karşımızda bulunuyor. Umarım azıcık ders alırız.

Sadece ve sadece bir seçim kazanmak için artık yapılmayacak ne kaldı diye sorabiliriz. Bir zamanlar seçim için politika uygulamamakla kazanan AK Parti şimdi her yola başvuran parti oldu.

Veriler ülkemizin şişme ve patlama evrelerinde sıkıştığını gösteriyor. Bir şişiyoruz, bir patlıyoruz… Çünkü temelsiz ve güvensiz bir yönetim şeklimiz var.

İbrahim Kahveci’nin yazısı