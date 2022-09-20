İbrahim Kahveci: Bankalar kar yapıyor gibi gözükse de sermaye kaybediyor

Bankacılık para ile yapılan bir işlemler bütünüdür. Dolayısı ile paranın değerini korumak esastır. Aksi halde sermaye yeterliliği sorunu ortaya çıktığında işin nereye varabileceğini şimdiden düşünmek gerekir.

Mevcut sistemde bankalar karlarını 5 kat artırmış görülse bile aslında enflasyon karşısında sermaye kaybetmektedirler. Zamanla bu sermaye kaybı devam ederse negatif sermayeye geçme durumu oluşacaktır. Veya sermaye rasyoları yetmeyeceğinden kredi verme durumları bozulacaktır.

Her şartta bankaları çok ciddi zorlayacak bir düzen veya model içerisindeyiz. Şimdilik kimse buna ses çıkartmıyor ama bilesiniz ki bu sistem asla ve asla süremez.

İbrahim Kahveci’nin yazısı