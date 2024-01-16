İbrahim Kahveci: Asıl fatura seçimden sonra

Mübarek 3 aylar ve seçim atmosferinde ki 3 ay.

Ama bu sefer iş ciddi ve de sorunlu.

Kuran-ı Kerim’den Nass.. diyerek suni şekilde faizleri indirip oluşturulan yalancı cennet de şimdilerde kapalı. Ama yine İslami söylem olarak faziletli faiz artırımları yapıyoruz ve fatura hiç kutsal değil. Çünkü fatura acı..

TÜİK ekim ve kasım aylarında çalışan sayısının 224 bin kişi azaldığını açıkladı. Yine TÜİK son iki ayda “ücretli çalışan” sayısının 318 bin kişi azaldığını ilan etti.

Yani insanlar iş bulmayı bırakın, ellerindeki işleri kaybetmeye başladı.

Ama daha durun… Bu henüz başlangıç. Asıl fatura seçimden sonra.

Bunu Mayıs 2023 seçimlerinden önce defalarca yazdık. Ya büyük YIKIM ya da büyük SIKINTI demiştik.

Yönetim yıkımı tercih etmedi, bu bile büyük başarı ama BÜYÜK SIKINTI başladı.

İbrahim Kahveci’nin yazısı