İbrahim Kahveci: Asgari ücrete zam yapılmasının tek nedeni var

Asgari ücrete zam yapılmasının da tek nedeni var: SGK açığını kapatmak için.

Geçen yıl ilk 4 ayda Bütçe’den SGK’ya aktarılan kaynak 70,5 milyar liraydı. Ve bu yıl aynı dönemde bütçeden aktarılan para %75,9 artışla 123,9 milyar liraya yükseldi. (2021 yılının tamamında 251 milyar lira aktarılmıştı)

Önümüzdeki ay emeklilere yapılacak enflasyon zammı ile SGK açığı çığ gibi büyüyecek. 400 milyar liralık açık bile bu yıl bizi kurtaramayabilir.

Kimse işçiyi düşündüğü için asgari ücrete zam yapmadı: SGK açığını azaltmak için asgari ücrete zam yapıldı. Bunu da bilesiniz…

İbrahim Kahveci’nin yazısı