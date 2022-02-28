İbrahim Kahveci: Adımızı bile anan yok

Rusya enerji parasına güvenerek Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor.

Putin, kasada biriktirdiği paraya güveniyor.

Oysa kasada biriken para yerine kafada biriken bilgi çok daha kıymetlidir. Ve kişisel akıl-yönetim kısa vadede kazanıyor görülse de; orta-uzun vadede kurumsal akıl-bilgi ile bu girişimi bertaraf edilecektir.

Taraf olmayanlar da bertaraf olacaktır!

Bu süreçte en önemli aktör yeni enerji hatları olacaktır. Ve burada da kilit ülke Türkiye.

Ama gelin görün ki, adımızı bile anan yok. Daha 2 yıl önce Montrö Antlaşması Türkiye’ye ne kazandırmıştır diyen bizler şimdi Montrö Antlaşmasına sarılıyoruz.

Zikzaklarımızı takip etmek bile baş döndürüyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı