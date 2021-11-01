İbrahim Kahveci: Açık açık felakete gidiyoruz

Son 5,5 yılda sosyal güvenlik sistemine yapılan bütçe transferi 982 milyar lirayı buldu. Bu dönemde sosyal güvenlik sisteminin harcamaları ise 2 trilyon 164 milyar liraya ulaştı. Yani emeklilik sistemi giderlerinin yüzde 45’i bütçeden yapılan transferler ile karşılandı. (2016-Temmuz 2021 dönemi)

Bu çok ama çok feci bir durumdur. Hatta felaket bir tablodur. Bu giderin yanına bir de kamu personel giderini eklemek gerekiyor.

Bunları defalarca yazıyor ve herkesin dikkatine sunuyorum. Çünkü açık açık felakete gidiyoruz.

Evet, son 5,5 yılda kamu personeline de 1 trilyon 250 milyar ödeme yapıldı.

Şimdi bir düşünün: Özel sektörde kaç kişi çalışıp prim ödüyor da bu devasa giderleri karşılıyor? Bu tablo ne kadar sürdürülebilir?

Ben söyleyeyim: BU SİSTEM SÜRMEZ.

Türkiye yeniden çalışmayı ve kazanmayı öğrenmek zorunda. Buna mecburuz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı