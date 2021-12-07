İbrahim Kahveci: Acaba 14 lira sınırı bu yüzden mi?

Merkez Bankası dolar 14,0 lira sınırına yaklaştığında iki kez doğrudan satış yoluyla müdahale etti.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, “Kaba bir hesapla dolar 13,56 lira olursa Merkez Bankası aktif-pasif hesapları sıfırlanıyor ve üzerindeki bir kur seviyesinde özkaynaklar eksiye düşüyor” diyor.

Acaba 14,0 lira sınırı bu yüzden mi?

Bu sınır sadece doğrudan müdahale yolu ile yapılmıyor. Asıl müdahale sözlü şekilde yapılmaktadır.

Mesela son faiz indirim kararı metninde de ‘faiz indiriminde sınırlı alan kaldığı’ ilan edildi. Daha da önemlisi ‘Merkez Bankası tarafından henüz yalanlanmayan’ habere göre, Kavcıoğlu’nun yabancı yatırımcılara 16 Aralık toplantısında faiz indirmeme olasılığının arttığı söylemiş.

Acaba neden?

İbrahim Kahveci’nin yazısı