İbiza’da partilerin önüne geçmek için ‘yabancı dedektif’ aranıyor

İspanya’ya bağlı İbiza adasında salgın önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen düzenlenen partilere katılıp polise bildirmek suretiyle görev yapacak ‘yabancı dedektif’ aranıyor.

Fotoğraf: www.enigma-mag.com

İspanyol yetkililer, turistlerin gözde mekanlarından İbiza’da virüsün yayılmasının önüne geçmek için bir ‘dedektif kadrosu’ kuracak. Bu ekipteki kişiler 30’lu 40’lı yaşlarda ve yabancı olacak.

Eğlence hayatıyla ünlü adada gece kulüpleri kapalı. Sadece dış mekanda etkinlik düzenleyebilenler açık. Restoran ve barlarda buluşmak isteyenler için kişi sınırlanması var. Evlerde 01:00 ile 06:00 arasında kalabalık gruplar halinde buluşmak da yasak ve ‘yasadışı parti’ düzenleyenlere 600 bin avroya (5,93 milyon lira) kadar ceza veriliyor. Ancak son günlerde vakalarda artış var. Yetkililer bunu yasak olmasına rağmen düzenlenen partilere bağlıyor.

Yerel yönetimde görevli Mariano Juan, partilerin toplum sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu belirterek partilerin çoğunun sosyal medya üzerinden haberleşilmek kaydıyla evlerde veya bazı turistik mekanlarda düzenlendiğini söyledi.

Juan şöyle devam etti: “Partilere turistler de burada yaşayanlar da katılıyor. Düzenleyenler halkın tanıdığı kişiler bu nedenle polise bilgi sızması, birilerinin ihbar etmesi zor oluyor biz de dışarıdan yardım almaya karar verdik. Yerel yönetim olarak iki haftadır bu partileri polise bildirecek bir ekip kurulması için bir şirketle konuşuyoruz. Kısa süre içinde bu ekibin kurulup göreve başlayacağını düşüüyorum.”

Sosyalist Parti, bu plana karşı çıktı. Parti sözcüsü Vicent Torres, adadaki yetkililerin, ‘sorumsuzca davranarak kendilerinin onaylayamayacağı öneriler sunacaklarına yasal dayanağı olan ciddi öneriler’ getirmesini istedi.