İBB’nin ‘Mor Otobüs’ü yola çıkıyor: Her hafta 85 mahalle dolaşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), kadınlara başta hukuk olmak üzere pek çok konuda danışmanlık hizmeti vereceği ‘Mor Otobüs’ yola çıkıyor. Her hafta beş ilçe 85 mahalleyi dolaşacak.

Fotoğraf: İBB

İBB, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’nde, Gezici Kadın Danışma noktaları projesini hayata geçiriyor.

Mobil danışma merkezi olarak hizmet verecek ‘Mor Otobüs’ yola çıkıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere; psikolojik danışmanlık, sağlık beslenme ve kariyer danışmanlığı gibi konularda da bilgilendirmeler yapılacak. Her hafta 5 ilçe 85 mahalleyi dolaşacak Mor Otobüs’te; psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen ve sağlık eğitimcisi bulunacak.

Herkes için erişilebilir hizmet

Mor Otobüs ile İBB Kadın Danışma Merkezlerine gelemeyen kadınların da hizmetten faydalanması amaçlanıyor. Otobüste danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra kadınlar mahallelerine dair yaşadıkları sorunları paylaşabilecek, ilgili birimlerle temasa geçebilecek.

Kadın destek hattı

Öte yandan İBB’nin, şiddete maruz bırakılan kadınların hukuki, psikolojik ve sosyo-ekonomik destek alabileceği, 7 gün 24 saat Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere dört ayrı dilde ulaşabileceği Kadın Destek Hattı’na 444 80 86 numaralı hattan veya ALO 153’ten ulaşmak mümkün.