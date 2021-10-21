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Yaramazlara biraz batar!

İBB’den bakanlığa işbirliği teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), devlet yurdunda kalan öğrencilerin daha iyi internet erişimine ulaşabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na işbirliği teklifi yaptı.

Başakşehir ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan öğrenciler, 19 Ekim’i 20 Ekim’e bağlayan gece eylem yapmıştı. Öğrenciler, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirtirmiş, aynı zamanda düşük kotalı internet dahil yurdun şartlarından da yakınmıştı.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öğrencilere ‘ellerinden gelen desteği’ verme sözünün ardından belediyenin ücretsiz mobil internet aracı dün yurdun önüne gönderilmişti. Ancak aracın, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün talimatıyla kaldırılmak istendiği belirtilmişti.

İmamoğlu, bugün ise Twitter hesabında bakanlığa şu çağrıda bulundu: “İstanbul’daki KYK Yurtları’nda kalan öğrenci kardeşlerimizden, yurtlara yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj alıyoruz. Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz.”

İBB sözcüsü: Öğrenciler için kurulan mobil internet aracı kaldırılmak isteniyor

İmamoğlu’ndan KYK yurdundaki eylem hakkında açıklama: Yakından ilgileneceğiz

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