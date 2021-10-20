İBB sözcüsü: Öğrenciler için kurulan mobil internet aracı kaldırılmak isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, ‘düşük kotalı internet, yemekler ve yurt civarında gasp’tan dolayı öğrencilerin dün eylem yaptığı Kanuni Sultan Süleyman Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda belediyenin öğrenciler için kurduğu ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracın il Gençlik ve Spor müdürlüğünce kaldırılmak istendiğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter / Murat Ongun

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtta dün öğrenciler söz konusu isteklerle protesto gerçekletirmiş; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını’ bildirmişti.

Ongun, Twitter üzerinden söz konusu yurdun önündeki İBB aracının fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti: “Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımızil Gençlik ve Spor müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil.”