İmamoğlu’ndan KYK yurdundaki eylem hakkında açıklama: Yakından ilgileneceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundaki protestolara ilişkin açıklama yaptı: “İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz.”
Twitch yayıncısı ‘Jahrein’ ismiyle bilinen Ahmet Sonuç, Twitter hesabı üzerinden, söz konusu yurttaki protestoların görüntülerini paylaşarak öğrencilerin ‘düşük kotalı internet, yemekler ve yurt civarında gasp’tan muzdarip olduğunu kaydetti.
Öğrencilerin özellikle gasptan şikayetçi olduğunu kaydeden Sonuç, İBB Sözcüsü Murat Ongun ve İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız’ı etiketleyerek “Otobüs ayarlayamaz mıyız?” diye yazdı.
Ünlü Twitch yayıncısının tweet’ini alıntılayan İmamoğlu, ‘sorunların çözümü için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını’ kaydetti.