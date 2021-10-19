İmamoğlu’ndan KYK yurdundaki eylem hakkında açıklama: Yakından ilgileneceğiz

Dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşundan biri olan HRD Antwerp’in İstanbul ofisinin adı büyük bir yolsuzluk skandalına karıştı. İddiaya göre, İstanbul’da bulunan ofis kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş olduğuna dair sertifika verdi. Genel merkezin durumu fark etmesi üzerine ise İstanbul ofisi kapatıldı.