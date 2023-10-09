İBB, üniversitelilere verdiği bursu 7 bin 500 liraya yükseltti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Genç Üniversiteli Desteği’ projesi kapsamında üniversite öğrencilerine geri ödemesiz olarak verdiği 6 bin liralık eğitim desteğini 7 bin 500 liraya çıkardı.

Fotoğraf: İBB

Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 20 Ekim tarihine kadar İBB’nin ‘İstanbul Senin’ mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilir.

Proje kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.

Genel şartların tamamı şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak Ön lisans – Lisans Öğrencileri için üst yaş sınırı 30 Yüksek Lisans – Doktora Öğrencileri için üst yaş sınırı 40

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf / Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İstenilen evraklar ise şunlar: