İBB yurtlarına yoğun ilgi: Kontenjanın 5,5 katı başvuru geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine hizmet veren 2 bin 800 kişi kapasiteli yurtlarına 15 bin 547 öğrenci başvurdu.

Fotoğraflar: İBB

2021 yılında Avcılar’da iki, Beyoğlu Örnektepe’de bir kız öğrenci yurduyla hizmet vermeye başlayan İBB, bu yıl yurt sayısını 10’a yükseltmişti. Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye ve Maltepe’de açılan yurtlarla birlikte geçen yıl 622 olan öğrenci kapasitesi 2 bin 800’e yükselmişti.

İBB’nin şehir dışından gelen üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla hizmet verdiği yurtlara başvurular tamamlandı.

15 bin 547 başvurunun 9 bin 250’sini kız öğrenciler oluşturdu. Yedi günlük sürenin sonunda kontenjanın 5,5 katını aşan bir talep geldi.

Sonuçlar 12 Eylül’de açıklanacak

Başvuru süresinin sona ermesiyle taleplerin değerlendirilmesi süreci başladı. Üniversite yerleştirme puanı veya not ortalaması, üniversitedeki kaçıncı yılı olduğu; aile durumu (anne-baba sağ veya vefat durumu), ailenin gelir düzeyi, aile bireylerinin sayısı gibi kriterler dikkate alınacak.

Engellilik durumu, şehit ya da gazi yakınlığı; öğrencinin uluslararası düzeyde spor, sanat, bilim gibi dallarda başarısının olup olmadığı, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede hastalığı olmaması ve daha önce kaldığı yurtlarda disiplin suçu işlememiş olması da değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

Öğrenciler, sonuçlara 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren web sitesindeki bağlantıdan ulaşılabilecekler.

Kayıtlar 15 Eylül’de başlıyor

Barınmaya hak kazanan ve isimlerini asil listede gören öğrencilerin kayıtları 15-21 Eylül’de, yedek listeden hak kazanan öğrencilerse 23–29 Eylül tarihleri arasında yurtlarına gelerek kayıtlarını yaptırabilecekler.