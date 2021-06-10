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Yaramazlara biraz batar!

İBB sözcüsü duyurdu: Bir ihalede İBB 67 milyon 307 bin TL kamu zararına uğratılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, bir ihalede belediyenin ’67 milyon 307 bin TL kamu zararına uğratıldığını’ söyledi.

Bir selatin camisi olan Sultanahmet. (Fotoğraf: Reuters)

Ongun, Twitter paylaşımında ‘yeni bilgilendirme’ diye yazarak ‘selatin camilerinin ibadete hazır halde bulundurulması hizmet alımı ihalesi’nde belediyenin ‘zarara uğratıldığını’ ifade etti.


İBB sözcüsü şunları kaydetti: “İBB Teftiş Kurulu konuyu soruşturdu, dosya İçişleri Bakanlığı tarafından devralındı. Şu ana kadar sonuçlanmadı.”

Osmanlı sultanlarının, genellikle kendi paralarıyla yaptırdıkları camilere selatin (sultan) camileri deniyor.

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