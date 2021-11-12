İBB, Halk Ekmek’e zam yapmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Halk Ekmek A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, İstanbul’da ekmeği 1,25 liradan satmaya devam edeceklerini açıkladı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi’nin dün akşam onayladığı tarifeye göre kentte 230 gramlık ekmek 2,5 lira olarak satılacak.
Özgen Nama, sosyal medya hesabındaki açıklamada şunları ifade etti: “Son üç ayda buğday fiyatları yüzde 25 arttı. Elektrik, doğal gaz gibi girdi maliyetlerimiz olağanüstü arttı. Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza halk ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek.”