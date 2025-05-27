İBB Başkan Vekili Aslan'a soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Nuri Aslan / X

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklanmış, 26 Mart’ta yerine başkan vekili olarak Nuri Aslan seçilmişti.

Aslan, İBB’ye düzenlenen dördüncü dalga operasyonlarda gözaltına alınanların yanında olmak amacıyla adliyeye gitmiş fakat Aslan’ın bariyerlerden geçişine izin verilmemişti. Bunun üzerine Aslan, “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı” demişti.

Habertürk’ün aktardığına göre İstanbul başsavcılığı güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle Aslan hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan soruşturma başlattı.