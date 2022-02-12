İBB, Anadolu Hisarı’ndaki kaçak inşaatı mühürledi

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Anadolu Hisarı’nda bulunan kaçak yapılaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri mühür vurdu.

Fotoğraf: Diken

Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı’na ait Anadolu Hisarı’ndaki Komodor Remzi Bey yalısı Nata Holding’in patronu Namık Tanık 2017 yılında satın almıştı.

Halkın kulanım alanı olan bir parkın da gasp edildiği kaçak yapılaşma için bölge halkı günlerdir tepkisini dile getiriyordu. Bunun yanında söz konusu özel mülkte denize de kazıklar çakılarak ön bahçe kısmı da genişletilmeye çalışılmıştı.

Diken’e konuşan bölge halkı, söz konusu parkın İnönü ailesinin oturduğu dönemde kapatıldığını ancak daha sonra kısa süreli de olsa kullanıma açıldığını söyledi: “Sevinç İnönü zamanında ‘Burada içki içenler oluyor, biz orayı vakıftan kiraladık’ bahanesiyle park alanını kapatmıştı. Girişi demir kapıyla kapatılmıştı.”

Özel mülkte tabelasız ve izinsiz bir şekilde yapılan kaçak inşaatla beraber söz konusu park yeniden gündeme geldi.

Fotoğraf: Diken

Kıyılardaki yapılaşma nedeniyle denizi göremediklerini belirten bölge halkı, parkın kullanıma açılmasını istiyor. O nedenle İBB’nin kaçak yapılaşmaya mühür vurmalarından memnun.

Özel mülke ait bölgedeki inşaat çalışmalarını durduran yetkililer konuyla ilgili şunları söyledi:

“Özel mülkiyete konu olan yerde yapılan kaçak inşa faaliyet öncelikle durdurulmuş, üç adet kaçak ve izinsiz konteynerler vinç yardımıyla alandan kaldırılmış bir adet baraka ekiplerimizce yıkılmış olup bahse konu yapıdaki tüm işçiler alandan tahliye edilerek yapının giriş kapısında olmak suretiyle kaçak yapı mühürlenmiştir. Yasal işlemlere devam edilmektedir. İmar planlarında Anadolu Hisarı namazgahı diye adlandırılan yer kaçak inşa faaliyetin olduğu yer olmayıp komşuluğundaki 61 ada 2 parselde kalmakta olup o alanda da herhangi bir yapı ve kaçak inşa faaliyet bulunmamaktadır.”