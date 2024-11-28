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Yaramazlara biraz batar!

Hyundai, ABD'de 226 bin aracı geri çağırdı

Hyundai, ABD’de 226 binden fazla aracı geri görüş kamerası sorunu nedeniyle geri çağırdı.

Santa Fe. Fotoğraf: Hyundai

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) açıklamasında geri çağırmanın bazı 2021-2022 Elantra’yla Santa Fe model araçları kapsadığını belirtti.


Hasarlı bir baskılı devre kartı nedeniyle geri görüş kamerası görüntüsünün ekranda belirmeyebileceği aktarılan açıklamada bunun sürücünün görüşünü azaltarak kaza riskini artırabileceği vurgulandı.

Söz konusu model otomobillerin ilgili standart gerekliliklerini karşılamıyor.

Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısı 226 bin 118.

Ayrıca bayilerin geri görüş kamerasını ücretsiz olarak değiştireceği bildirildi.

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