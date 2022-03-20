‘Huzurlu sokak’ operasyonu: Aranan 1126 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı taradından ülke genelinde eş zamanlı ‘huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması’ yapıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, arananların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için yapılan uygulamada 220 dedektör köpek kullanıldı, 12 bin 709 karma ekip, 50 bin 729 personel görev aldı.

Aranan 1126 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği uygulamada rastlanan suç unsurları nedeniyle 57 kişi gözaltına alındı, 229 kişi hakkında idari, 141 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kontrol edilen 167 bin 432 araçtan 4 bin 438’ine yönelik adli para cezası kesildi, 656 araç trafikten men edildi, aranan 24 araçla ilgili işlem yapıldı.

Ekiplerce 20 bin 102 işyeri denetlendi, 10 işyeri hakkında idari, 38 işyeri hakkında adli işlem başlatıldı.

Denetimlerde 15 ruhsatsız tabanca, sekiz av tüfeği, 188 mermi/av tüfeği kartuşu, yedi kesici/delici alet, altı kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1250 paket gümrük kaçağı sigaraya el kondu.