Hüsnü Öndül: Kavala’nın hayatından 6-7 yıl çaldınız, parayla alakası yok bunun

Türkiye’nin altına imza attığı AİHS 46. madde diyor ki;

“MADDE 46

Kararların bağlayıcılığı ve infazı

1. Yüksek sözleşmeci taraflar, taraf oldukları davalarda

Mahkemenin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler.”

Demek ki neymiş, ortada bağlayıcı olan bir taahhüt varmış. Söz vermiş yani Türkiye Cumhuriyeti. Devletlerin tıpkı gerçek kişiler gibi verdikleri sözleri tutacakları kabul edilir.

İki yıl önce AİHS kararına uymak zorunda değiliz diyenler şimdi “Biz karara uyduk, hem Türkiye AİHM kararlarına en fazla uyan, kararların gereklerini yerine getiren ülkelerin başında geliyor” demeye başladılar.

Hani, AİHM kararlarına uymak zorunda değildi Türkiye?

Boş laflar etmenin zamanı değil. Bir insanın (Osman Kavala) hayatının 6-7 yılını çaldınız. Parayla pulla alakası yok bunun. Ödeyemezsiniz, geriye getiremezsiniz. Eski hale getireceğiniz tek bir konu var:

Bir özür ve özgürlüğünün iadesi…

Hüsnü Öndül’ün yazısı