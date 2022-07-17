Hüsnü Mahalli: Biden’ın eli boş döndüğü kesin

Başbakan Davutoğlu da IŞİD’çilerin gerçekleştirdiği Ankara Gar katliamı ile ilgili olarak “İntiharcıları takip ediyorduk ama suçüstü yakalamak istiyorduk” demişti.

İkili görüşmesinde Bin Selman’la neyi nasıl konuştuğu bilinmez ama Biden’ın Cidde’den eli boş döndüğü kesin.

Körfez ülkesi Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Umman, Bahreyn ve Katar liderleriyle birlikte Irak, Mısır ve Ürdün liderini ortak bir masada toplayan Biden onlara “İsrail’le dostluğunuzu pekiştirin ve onun dediğini yapın” demiştir.

Peki İsrail ne istiyor?

Her şeyi ama özellikle İran’ı ortadan kaldırmak için ortak cephe oluşturmak.

İsrail uçakları için Suudi hava sahasını açan Bin Selman bu işe yanaşır gibi göründü ama Bahreyn hariç diğer ülkeler “biz bu işte yokuz” dediler.

Özellikle İran’a komşu BAE ve Irak.

Hüsnü Mahalli’nin yazısı