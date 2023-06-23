Hüseyin İrfan Fırat: Gerçek tablo temmuzdan sonra

Ne deniyor yönetmelikte? İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Ortada böyle bir ücret var mı?Yok, tabii ki.

Çünkü yönetmelikte kısıtlı olarak belirtilmiş zorunlu giderleri bir yana bırakın sadece gıda için BİSAM (DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi) “Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mayıs 2023 için 10 bin 72 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 34 bin 838 lira olarak gerçekleşmiştir”.

Üstelik bu hesaplamalar mayıs ayına aittir. Yani seçimler öncesi zam sağanağı başlamadan önceki değerler üzerinden yapılmıştır. Gerçek tablo temmuz ayı ve takip eden aylarda tüm vahameti ile karşımıza çıkacaktır.

Hüseyin İrfan Fırat’ın yazısı