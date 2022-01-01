Hüseyin İrfan Fırat: AGİ tüm çalışanlar bakımından kaldırıldı

Yaratılan kafa karışıklıkları çalışanlarımızın sürekli bu soruyu tekrar sormalarına neden oluyor. Acaba AGİ sadece asgari ücretliler için mi kaldırıldı? Asgari ücretin üzerinde ücret alanlar medeni durumları ve çocuk sayısına göre ödenen bu indirimden yararlanmaya devam edecekler mi?

Bu sorununun yanıtı şudur;

Sonradan yapılan düzenleme ile asgari ücreti aşan ücret elde edenler de asgari ücret tutarı kadar vergi ödemeyecekleri için artık medeni durum, eşin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına bakılarak uygulanan AGİ onlar için de uygulanmayacak. Yani bir başka deyişle AGİ tüm çalışanlar bakımından kaldırıldı.

Hüseyin İrfan Fırat’ın yazısı