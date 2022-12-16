Hürriyet, Berat Albayrak’ı hatırlattı

Hürriyet Gazetesi, Silivri’deki gaz depolama tesisinin açılmasıyla ilgili olarak eski bakan Berat Albayrak’ı hatırlatarak, sürecin onun konuşmasıyla başladığını öne sürdü.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Albayrak, Kasım 2020’de Instagram’dan sağlık sebepleri nedeniyle Hazine ve Maliye bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Albayrak daha önce de enerji bakanlığı yapıyordu.

Hürriyet, dün Silivri’deki gaz depolama tesisine giden sürecin Albayrak’ın 6 Nisan 2017’deki konuşmasıyla başladığını yazdı. Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisinin açılışını yapıyordu.

Haberde Albayrak’ın sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına yer verildi.

Albayrak son olarak ‘Burası Çok Önemli! – Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye’ isimli bir kitap çıkarmıştı.