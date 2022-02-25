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Yaramazlara biraz batar!

Hurdacılara yönelik operasyon: 2 milyon lira ceza kesildi

Antalya’da polis, zabıta ve maliye ekiplerince hurdacılara yönelik operasyonda çok sayıda çalıntı malzemeye el kondu, yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre polis, maliye ve zabıta ekiplerinin de katılımıyla Zeytinköy ve Yeşildere mahallelerindeki hurdacılara operasyon düzenlendi.


Önceden belirlenen 15 adresi eş zamanlı basan toplam 150 kişiden oluşan ekip, hurda deposu olarak kullanılan alanları inceledi. Operasyonda ruhsatsız pompalı tüfek ile çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda malzeme bulundu.

Ruhsatsız çalışan, atık belgesi olmayan ve hırsızlık mallarını satan hurdacılara para cezası kesildi.

Birçok işyeri de mühürlendi.

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