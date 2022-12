Hülya Güler: Standartlar, metaverse’ü demokratikleştirir mi?

Oxford Sözlüğü, goblin modu’nun metaverse’e karşı yılın kelimesi seçildiğini ilan ettiğinde tuhaf bir sevinç hissettim. Ama bunun, üşengeçliğin ve salaşlığın bir arada olduğu ruh halini yansıtan goblin modu (goblin mode) ile tam olarak bir ilgisi yok. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg‘in, sahip olduğu Instagram, Whatsapp ve diğer iştiraklerini bir arada topladığı çatı şirketine Meta adını vermesine, metaverse’ün (sanal evren) çok hızlı bir şekilde günlük hayatımızın bir parçası olmasından dolayı içten içe bozuluyordum.

Oxford Sözlüğü‘nün bu yıl ilk kez internet üzerinden halka da açtığı oylamada metaverse’ün biraz da bu sebeple yılın kelimesi seçilmediğini tahmin ediyorum. Zaten dünyada da internetin ilk yıllarındaki hataları tekrarlamamak için metaverse yerine multiverse diyenlerin sayısı hiç de az değil. Ve bu kesimler sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi alanların yaygınlaşması için her türlü adımın multiverse kavramıyla uyumlu şekilde atılmasını gündemde tutuyorlar. Sanal evrene yönelik teknik altyapıların dünyanın her yerinde, her cihazda çalışması için (iOS-android savaşını hatırlayın), metaverse’e değil, multiverse’lere hazırlık yapılması konusunda uluslararası çalışmalar yürütüyorlar. En anlaşılır ifadeyle sanal evrenlerin standartlarının evrensel olması için uğraşıyorlar.

Hülya Güler’in yazısı