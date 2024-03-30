Hülya Güler: 30 Mart uluslararası sıfır atık günü

Sıfır Atık Günü için bu yıl ne yapılıyor diye baktım. BM’nin New York’taki genel merkezi dahil çok sayıda ülkede bir haftaya yayılan farklı etkinlikler planlanmış. Emine Erdoğan’ın da video mesaj ile katıldığı bu uluslararası etkinliklerde BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen, UNESCO Yönetim Kurulu Başkanı Vera El Khoury Lacoeuilhe gibi BM’nin üst düzey isimlerinin konuşmalarıyla atık yönetimi sorunu global düzeyde gündeme gelmiş oldu. Tabi önemli olan bu etkinliklerde gündeme gelen sorunun çözümü için top yekûn harekete geçilmesi. Zira BM’nin Uluslararası Katı Atık Birliği ile birlikte hazırladığı Global Atık Yönetim Görünümü Raporu’na (Global Waste Management Outlook 2024) göre atık, insanlığın giderek büyüyen ortak sorunu. 30 Mart’tan önce yayınlanan rapordan birkaç çarpıcı rakam paylaşmam gerekirse;

Trendi Kırmak başlığıyla yayınlanan rapora göre 2023 yılında 2.3 milyar ton olan kentsel atık oluşumunun, yıllar içinde artarak 2050’de yıllık 3.8 milyar tona uluşacağı öngörülüyor.

2020’de global atık yönetim maliyeti yıllık 252 milyar dolar iken bu rakamın artan iklim felaketleri ve çevreye duyarsız ambalaj uygulamalarının devam etmesiyle yıllık 361 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Eğer acil önlem alınmazsa 2050’de yıllık global atık yönetimi maliyetinin 640.3 milyar dolara çıkacağı hesaplanıyor.

Rapordaki modellemeye göre alınacak önlemlerle atık oluşumu kontrol altına alınabilirse o zaman atık yönetim maliyetinin yılda 270.2 milyar dolara düşürmek mümkün olabilecek.

Böylece döngüsel ekonomi modeline geçilen bir dünyada atık yönetimi maliyetinde yıllık 108.5 milyar dolar tasarruf yapılabilecek.

Hülya Güler’in yazısı