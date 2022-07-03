Hükümette ‘yerli ve milli muhalefet’ özlemi: Bir teşekkür bile etmiyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye’nin en büyük açıklarından biri yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır. Eğer Türkiye’de yerli ve milli, demokratik bir muhalefet olmuş olsa iktidar daha güçlü ve başarılı olur” dedi.

Fotoğraf: AA

Çeşitli programlar kapsamında Yozgat’a giden Bozdağ, AKP il başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluştu.

Türkiye’nin daha önce karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine İspanya’daki liderler zirvesinde bir mutabakatla destek vermesine değinen Bozdağ, Ankara’nın, ‘İsveç ve Finlandiya teröre karşı tavır koymaz, Türkiye’nin isteklerini somut olarak yerine getireceğini taahhüt etmezse o zaman biz NATO üyeliğine izin vermeyiz’ dediğini söyledi.

İki ülke Rusya’nın Ukrayna’ya işgal harekatı başlatmasından sonra uluslararası siyasette uzun süredir devam ettirdikleri tarafsızlık pozisyonunu bırakıp güvenlik kaygısıyla NATO’ya başvurmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vetosuyla karşılaşan iki ülke, Erdoğan liderler zirvesinde bazı vaatler karşılığı bundan geri adım atınca ittifaka davet edilmişti. Başvurunun ittifaka üye ülkelerin parlamentolarında kabul edilmesi gerekiyor.

Türkiye’nin bu ‘başarısına’ muhalefetin sevinmediğini dile getiren Bozdağ, “İsveç, Yunanistan, Amerika, Avrupa’nın medyası ‘Türkiye kazandı, Erdoğan’ın zaferi’ diye manşetler atarken, bunlar milletten gizlemek için elde edilen başarıyı küçültmek için çarpıtma yoluna gittiler. Türkiye’nin kazanımlarına sevinemeyen bir muhalefet var” dedi.

‘Tek sermaye Erdoğan’a kin besleyen nefisleri’

Bozdağ, bulunan petrole, doğalgaza bile sevinemeyen muhalefetin olduğunu, başarılara teşekkür bile etmediklerini, muhalefetin milletin yararına yapılan işlere sevinmediğini söyledi.

Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin en büyük açıklarından biri yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır. Eğer Türkiye’de yerli ve milli, demokratik bir muhalefet olmuş olsa iktidar daha güçlü ve başarılı olur. Her defasında çarpıtma ve yalanla, kamuoyunda algı yönetimini kendisi için başarı görenler, milletin gerçekliğinden kopuk olmaya devam ediyor. Biz Allah’ın izniyle ne yaparlarsa yapsınlar millet için ter dökmeye kararlıyız. Kim yolumuzu kesmeye, engel çıkartmaya devam ederse başaramayacaklar. Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşmaya devam edeceğiz. Bugün muhalefetin tek sermayesi var o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a duydukları kin, nefret ve düşmanlık ve bunu besleyen nefisleridir. Nefsini rehber edinenlerin bu millete kazandırabilecekleri bir şey olabilir mi?”