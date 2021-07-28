Hükümete, Covid-19 toplantıları işaret diline çevrilmediği için açtığı davayı kazandı

Britanya’da, işitme engelli Katie Rowley (36), Covid-19’la ilgili basın toplantılarının içeriğinin işaret diline çevrilmemesinin ayrımcılık olduğu gerekçesiyle hükümete açtığı davayı kazandı.

Fotoğraf: BBC

Leeds kentinde yaşayan Rowley, dava dilekçesinde, 21 Eylül ve 12 Ekim 2020’deki Covid-19 brifinglerinde işaret dili tercümanı bulundurulmadığını belirterek hükümetin işitme engellilere karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini savundu. Hükümeti temsilen kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove’a dava açtı.

Yüksek Mahkeme’nin hakimi, Rowley’yi haklı bularak bu iki toplantıda ayrımcılık yapıldığını ifade etti. Rowley’ye ödenecek tazminatın ise alt mahkeme tarafından değerlendirilerek belirlenmesine hükmetti. Kararda, çeviri olmamasının, sadece altyazı bulunmamasının, ‘güçsüzleştirme, kutuplaştırma ve hayal kırıklığına hizmet ettiği’ vurgulandı.

Karar sonrasında hakime ve avukatına teşekkür eden Rowley, sonuçtan çok memnun olduğunu ifade ederek, “Eşit muamele görmeliyiz ve ne yazık ki bu haklar için mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

Ekranda altyazı olsa da onları okurken de güçlük çektiğini ve çok fazla bilgi kaçırdığını vurgulayan Rowley, “Disleksi de var bende. Çevirmen olmadığında çok zor oluyor içeriği takip edip anlamak. Kafam çok karışıyor” ifadelerini kullandı.