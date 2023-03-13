Hukuk firması ‘robot avukat’ı dava etti: Hukuk diploması yok

ABD’de bir hukuk firması, uygulama üzerinden danışmanlık hizmeti veren DoNotPay adlı robot avukatı ‘ruhsatsız çalıştığı’ gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Görsel: Unilad Tech

‘Tek bir düğmeye basarak şirketlerle savaşın, bürokrasiyi alt edin, ücretsiz denemeleri iptal edin, istediğinizi mahkemeye verin… DoNotPay uygulaması, dünyanın ilk robot avukatı.’

DoNotPay, web sitesini ziyaret edenleri bu sözlerle karşılıyor. Kendisi mobil uygulama üzerinden insanlara hukuk danışmanlığı yapan bir robot. Robot deyince aklınıza fiziksel bir robot gelmesin, aslında DoNotPay bir ‘chatbot‘ sizinle uygulanma üzerinden yazışarak hukuki sorunlarınızın çözümünde yol gösteriyor.

Ancak bu kez bir avukata ihtiyacı olan kendisi. Çünkü Chicago’lu hukuk firması Edelson, DoNotPay’i dava etti. Sebep, hukuk diploması ve avukatlık ruhsatı olmadan hukuki danışmanlık yapması. Verdiği hukuk danışmanlığının yetersiz olması, insanları yanlış yönlendirmesi vs.

3 Mart 2023 tarihinde San Francisco’da açılan dava dilekçesinde, DoNotPay’i kullanan Jonathan Faridian adlı kişinin hukuki açıdan yetersiz hizmet aldığı da belirtildi.

Bundan sekiz yıl önce Joshua Browder’ın kurduğu DoNotPay, yapay zekayla eğitilerek hukuk danışmanlığı veren tek ‘robot avukat’ değil ama aralarında en ünlüsü. Şimdi sanık sandalyesine oturarak daha da ünlü oldu.