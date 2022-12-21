Hugh Jackman neden babasının yasını tutmadığını anlattı: Bana söyleyebileceklerini hayal ettim

‘Evlat’ (The Son) filmindeki performansıyla Oscar adaylığı yarışında yer alan 54 yaşındaki Hugh Jackman, çekimler esnasında babasını kaybettiğini ancak işine ara vermediğini söyledi.

Florian Zeller, 2020 yılında çıkardığı ilk filmi ‘Baba’nın (The Father) devamı niteliğindeki ‘Evlat’ (The Son) filminde yeni bir aile dramını işliyor.

Zeller’ın tıpkı ‘Baba’ gibi kendi oyunundan uyarladığı ‘Evlat’ filminde Hugh Jackman, çekişmeli bir boşanmanın ardından oğluyla yeniden bağ kurmaya çalışan bir baba rolünde izleyici karşısına çıkacak.

17 Şubat 2023’te vizyona girecek ‘Evlat’ Anthony Hopkins’e ikinci Oscar’ını getiren ‘Baba’ ile başlayan üçlemenin ikinci filmi.

İşkolik bir avukatı canlandıran Jackman BBC’ye verdiği röportajda, pandeminin ardından setlere dönmenin kolay olmadığını belirterek, Evlat’ı çekerken karmaşık duygular içinde olduğunu söylüyor.

Çekimler sürerken babasını kaybeden ve yasını tutmak için izin almayan Jackman, bunun nedenini ise şu sözlerle açıklıyor: “Babam hayatında bir iş gününü bile kaçırmadı. Babamın ne söyleyeceğini ve ‘işe git’ diyeceğini hayal ettim.”

Çekimler sırasında psikiyatrlar işe alındı

Yeni bir partner, küçük bir bebek, eski bir eş ve sorunlu genç oğluyla baş etmek durumda kalan işkolik olan Peter rolünü oynarken uykusuz geceler geçirdiğini belirten Jackman, yapımcıların sette psikiyatrları işe aldığını aktarıyor: “Bir filmde ilk kez böyle bir şey görüyordum ve insanlar bundan yararlandı ve bu gerekliydi. Bence bu kesinlikle bir işverenden, sadece onlara ödeme yapmakla kalmayıp, aynı zamanda her şekilde onların refahıyla ilgilenmenin gerçekten çok önemli olduğunu anladığımızın bir işareti olacaktır.”

Jackman’a başrollerde Zen McGrath, Vanessa Kirby ve Laura Dern’in eşlik ettiği filmin Türkçe afişi de yayımlandı: