Huawei ilk elektrikli aracını tanıttı

Daha çok telekomünikasyon ürünleri ve akıllı telefonlarıyla bilinen Çinli teknoloji devi Huawei, ilk elektrikli otomobil modelini görücüye çıkardı.

Fotoğraf: Huawei

HarmonyOS işletim sistemiyle çalışacak ‘Aito M5‘ modelinde teslimatlar Şubat 2022’de başlayacak.

HarmonyOS, ABD eski başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek ABD firmalarının, Çinli firmalara satışını kısıtlaması sonrası 2019 yılında geliştirilmişti.

Otomobilin fiyatı ise 250 bin yuandan (39 bin dolar) başlıyor. Bu rakam aynı zaman 280 bin 752 yuandan başlayan Tesla’nın Y modelinden daha düşük.

Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO’su Richard Yu, Aito M5’in menzilinin Model Y’ye göre daha uzun olduğunu ve daha fazla güç sunduğunu iddia etti. Ne var ki Tesla araçlarının aksine Aito M5’e sadece elektrik güç vermiyor. Araç, bataryanın bitmesi gibi durumlarda menzilini uzatmak için fosil yakıt deposuna da sahip.

Aracın tanıtılan birçok özelliğinden bir tanesi de çift katmanlı ses geçirmez camları. Yu camlardan bahsederken şunları söyledi: “Özelliğin birinci kalite olup olmadığını sesten anlayacaksınız. Sunacağımız deneyim kütüphane sessizliği seviyesinde olacak.”