HSK’nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK), mazeret nedeniyle görev değişikliği talebinde bulunan ve aralarında İzmir başsavcısı Kamil Erkut Güre’nin de bulunduğu 359 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi.

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HSK Birinci Dairesi’nce, çeşitli sebeplerle görev değişikliği talebinde bulunan hakim ve savcılara ilişkin kararname çalışmaları tamamlanarak, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Kararnameyle adli yargıda 334 hakim ve savcının, idari yargıda ise 25 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Buna göre, İzmir başsavcısı Kamil Erkut Güre Yargıtay savcılığına atanırken, İzmir başsavcıvekili Mustafa Öztürk de İzmir başsavcılığına getirildi.

Kararnameyle ayrıca, Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu bazı illere yeni başsavcıvekili görevlendirmeleri yapıldı.

Bunlardan Ankara Savcısı Ali Ceyhun Ceylan Ankara başsavcıvekilliğine, İstanbul savcısı Raif Bıkmaz İstanbul Anadolu başsavcıvekilliğine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Mehmet Ali Kurt İstanbul başsavcıvekilliğine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Bekir Şahiner İzmir başsavcıvekilliğine, Küçükçekmece Başsavcıvekili Kenan Doğan İstanbul başsavcıvekilliğine, İstanbul Anadolu Savcısı Başak Eryılmaz İstanbul Anadolu başsavcıvekilliğine ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi Hamit Çakmak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

Kararnameyle, İzmir Başsavcıvekili Okan Bato, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi savcılığına getirildi.

Kararnameyle atanan hakim ve savcılardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenler, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini 11 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP üzerinden gönderebilecek.