Hrant Dink anması nedeniyle Osmanbey metro istasyonu geçici olarak kapatılacak

İstanbul’da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki Osmanbey istasyonunun saat 14:30 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu.
Şişli’de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin 17’nci yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla Osmanbey metro istasyonu valilik kararı doğrultusunda yarın üç saatliğine kapatılacak.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 19 Ocak Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu 14.30-17.30 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.