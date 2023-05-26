Horozları koruma derneğine ‘horoz dövüşü’ baskını

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Alman Hint Horozlarını Koruma ve Barındırma Derneği’nde horoz dövüştüren 29 kişiye para cezası verildi.

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Polis ekipleri, horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine Altıok Mahallesi’ndeki derneğe baskın düzenledi.

Ekipler, dernek binasında özel olarak tasarlanmış ringde kanlar içinde dövüşen iki horozu korumaya aldı.

Dernekte bulunan 29 kişiye, toplam 117 bin 595 TL para cezası kesildi. Dernek yöneticisi M.S.K. hakkında ‘kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama’ suçundan işlem yapıldı.

Yaralı olarak bulunan iki horoz ise tedavi ve muhafaza tarım ve orman müdürlüğüne teslim edildi.