Hong Konglu ‘Büyükanne Wong’ tutuklandı: Gerekçe Tiananmen’i anmak için tek başına eylem yapması

Tarihe Tiananmen Katliamı olarak geçen, Çin’in başkenti Pekin’deki aynı adlı meydanda düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenleri anmak için tek başına eylem yapan Hong Konglu Alexandra Wong (65) tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Nisan 1989’da, Çin’deki demokrasi yanlıları komünist yönetime karşı ayaklanmış, Komünist Parti reform çağrılarına Tiananmen Meydanı’na tankları sürerek yanıt vermişti. Resmi kaynaklara göre 200-300, Çin’deki öğrenci örgütlerine ve Çin Kızılhaçı’na göre 2-3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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4 Haziran Cuma günü için bir anma programı planlandı ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da izin çıkmadı. Yetkililer, salgını gerekçe gösterdi. Az sayıda kişinin katılacağı bir etkinliğe bile izin çıkmaması Çin’in Hong Kong üzerindeki baskıcı tutumunun sonucu olarak nitelendirildi.

Yasak, kamuoyunda ‘Büyükanne Wong’ olarak tanınan aktivistin tek başına da olsa eylem yapmasına, olup biteni protesto etmesine ve ölenleri anmasına engel değildi!

Dün, Çin’in Hong Kong’daki irtibat bürosunun önüne doğru yürüyerek eylem yapan Wong, 2019’da başlayan demokrasi protestolarının tanıdık simalarından biriydi. Birleşik Krallık tarafından Hong Kong’un 1997’de Çin’e devredilmesinden duyduğu memnuniyetsziliği ifade etmek için bu ülkenin bayrağıyla protesto gösterilerine katılıyor.

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Elinde, Hong Kong’daki demokrasi hareketinin sembolü haline gelen sarı şemsiye ve üzerinde, “4 Haziran, Tiananmen Ağıdı, 32’nci yıl” yazılı pankartla Çin’in irtibat bürosunun yakınlarına giden Wong bir parkta slogan atmaya başladı.

Bu sırada polis tarafından iki kez durduruldu; görüntülendi. “Ben tek başına yaşlı bir kadınım. Neden durduruyorsunuz” dediyse de eylemden vazgeçmeyip yoluna devam etmekte ısrar edince tutuklandı.

Polis, ‘Wong’ soyadlı 65 yaşındaki bir kadının ‘bile bile izinsiz gösteriye katıldığı’ ve ‘başkalarnı kışkırtmaya çalıştığı’ gerekçesiyle tutuklandığını doğruladı.

2019’daki protestolar sonrasında bir yılı aşkın süre ortadan kaybolan Wong, Çin yönetimi tarafından tutuklandığını söyledi.