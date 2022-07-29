Hong Kong’da konser sırasında sahneye dev ekran düştü: İki dansçı yaralandı

Hong Kong’da, Mirror adlı popüler grubun konserinde sahnedeki dansçıların üzerine dev ekran düştü. iki dansçı yaralandı.

Fotoğraf: BBC

Konser sırasında sahneye kurulan dev ekranlardan birinin düşmesi sonucunda büyük panik yaşandı. Konser salonu boşaltıldı.

Ekranın düşmesi nedeniyle yaralanan iki dansçı hastaneye kaldırıldı. Hastane, dansçılardan birinin boynundan yaralandığını, durumunun ağır ve yoğun bakımda olduğunu, diğerinin hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Hong Kong Coliseum’daki konsere giden çok sayıda kişiye yaşadıkları şok nedeniyle psikolojik destek sağlandı.

Yetkililer, grubun yakın gelecekte vermeyi planladığı konserlerinin, konser mekanlarında güvenlik açısından yeniden denetim yapılana kadar ertelenmesini istedi. Soruşturma başlatıldı.

Mirror, ViuTV’de yayınlanan reality şovda ün kazanan isimlerden kuruldu. ‘Cantopop’ grubunun 12 erkek üyesi var. Grubun ünü Hong Kong’u aştı. Asya ülkelerinin çoğunda popüler.